Мусиала: играть на стадионе «Манчестер Юнайтед» — мечта многих детей

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Играть на стадионе «Манчестер Юнайтед» — мечта многих детей. Когда я был моложе, мне всегда нравилось смотреть матчи на «Олд Траффорд».

Я думаю, атмосфера во время предстоящей игры будет великолепной. «Манчестер Юнайтед» серьёзно настроен на эту встречу. Безусловно, это качественная команда», — приводит слова Мусиалы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Бавария» досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» для попадания в раунд плей-офф нужна только победа над мюнхенцами.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» состоится в этот вторник, 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.