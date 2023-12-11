Гурцкая — о «Зените»: русские ребята должны рвать жопу. А Круговой думает, что он Марсело

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал российских игроков санкт-петербургского «Зенита», в частности защитника Данила Кругового и полузащитника Андрея Мостового, сравнив их с двумя легионерами сине-бело-голубых Венделом и Вильмаром Барриосом.

«Я не понимаю, какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, вроде состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи.

Ладно, мы всё время говорим про Вендела и Барриоса, но там же есть русские футболисты, которые должны рвать!

Круговой играет так, будто он минимум Марсело. Будто у него уже есть два чемпионата мира. Мостовой, например, всё время с кем-то разговаривает, обращается к кому-то, машет руками. Он потратил больше энергии на размах крыльев, чем на футбол.

Я понимаю, Вендел – он с запасом лучший игрок чемпионата России. Плюс Барриос – король в этой позиции, играет вполноги. Но русские-то ребята должны рвать жопу, пока есть такая возможность», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.