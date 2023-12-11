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Футболистка ЦСКА выложила фото в красном платье и написала: «Спартак» был бы мне к лицу»

Футболистка ЦСКА выложила фото в красном платье и написала: «Спартак» был бы мне к лицу»
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Футболистка ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко, которая является женой экс-игрока «Спартака» Дениса Глушакова, выложила фото в красном платье и пошутила о переходе в стан красно-белой команды.

«Спартак» был бы мне к лицу, не правда ли?» — написала Коваленко в социальной сети.

Фото: из личного архива

Напомним, в следующем сезоне женской Суперлиги начнёт выступление женский футбольный клуб «Спартак». Первым игроком стала бывшая футболистка московских ЦСКА и «Динамо» Карина Бакланова.

Коваленко выступает за женский ЦСКА с 2017 года и в его составе выиграла дважды женскую Суперлигу и три раза брала Кубок России.

В нынешнем сезоне женский футбольный клуб ЦСКА занял второе место в женской Суперлиге, отдав титул чемпионов женской команде «Зенита».

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