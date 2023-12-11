Анчелотти: удивляет способность «Жироны» находиться на высоком уровне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре «Жироны» в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«Могу выразить мнение о «Жироне» как болельщик. Их матч с «Барселоной» в 16-м туре (4:2. — Прим. «Чемпионата») был зрелищным, команды бились без тактики. «Жирона» во всём немного превзошла своего соперника. Мне понравился матч, он был достаточно ярким.

Удивляет способность «Жироны» находиться на высоком уровне. Команда демонстрирует потрясающие игровые качества, а самое главное — характер», — приводит слова Анчелотти As.

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На данный момент «Жирона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда набрала 41 очко после 16 туров. «Реал», в свою очередь, занимает второе место. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей команды на два очка.