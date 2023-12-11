Тренер «Факела» Ташуев объяснил, почему воронежцы хорошо выступили в первой части сезона

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о результатах команды по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

«Работа сама по себе интересная, потому что ситуация, когда я пришёл, была очень сложной. Ты принимаешь команду на 16‑м месте, футболисты звёзд с неба не хватают, но одержимы тем, чтобы остаться в РПЛ, одержимы работой. Команда опытная, взрослая, один Федя Кудряшов чего стоит. Все ребята – бойцы.

Вроде бы команда возрастная, а голодная, играть хотят. Мы хотим играть в «стилевой» футбол, но, во‑первых, есть исполнители, во‑вторых, поле, в-третьих, нужен результат. В несколько упрощённый футбол иногда приходится играть в силу разных причин. Отрезок достаточно позитивный — не будем лукавить, говоря, что могло быть лучше», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны стыков на четыре очка. В активе воронежцев 21 очко.