Президент турецкого «Анкарагюджю» ударил арбитра после матча с «Ризеспором»

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1). При этом в избиении судьи поучаствовал не только президент клуба, но и представители команды.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

На 14-й минуте игрок хозяйской команды «Анкарагюджю» Олимпиу Моруцан с передачи Али Каана Гюнерена открыл счёт.

На 40-й минуте арбитр встречи показал жёлтую карточку футболисту хозяев Али Соу, а через 10 минут показал ему второй «горчичник» и удалил с поля.

При этом на 90+5-й минуте судья показал вторую жёлтую карточку и удалил игрока «Ризеспора» Эмира Хана Топчу. А уже через две минуты Адольфо Гайч, который принадлежит московскому ЦСКА, сделал счёт равным.

Скорее всего, президент «Анкарагюджю» ударил арбитра из-за удаления своего игрока, а также из-за того, что судья добавил много времени ко второму тайму.