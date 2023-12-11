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Силва — о неудачах «Челси»: никаких оправданий. Нужно работать и вернуться на вершину

Силва — о неудачах «Челси»: никаких оправданий. Нужно работать и вернуться на вершину
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Защитник и бывший капитан «Челси» Тьяго Силва высказался о неудачах своей команды в последних матчах. Напомним, лондонский клуб потерпел три поражения в последних пяти матчах английской Премьер-лиги (1:4 от «Ньюкасла», 1:2 от «Манчестер Юнайтед» и 0:2 – от «Эвертона»).

«Мы понимаем, что результаты в последних матчах далеки от идеала. Все игроки в команде разочарованы не меньше наших болельщиков. Подобным неудачам нет никаких оправданий. Нам нужно продолжать усердно работать, чтобы вернуть «Челси» былую славу. Настало время сплотиться!» — написал Силва в своих социальных сетях.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 19 очков после 16 туров. Подопечные Маурисио Почеттино не участвуют в еврокубках.

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