Начато судебное разбирательство в отношении напавшего на судью президента «Анкарагюджю»

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о начале судебного разбирательства в отношении членов турецкого клуба «Анкарагюджю», напавших на арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), в частности в отношении президента «Анкарагюджю» Фарука Кока.

«По окончании матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор» были инициированы необходимые разбирательства в отношении лиц, ответственных за нападение на арбитра матча Халила Умута Мелера.

Всем подозреваемым, которые спустились на поле после матча Суперлиги и были причастны к акту насилия в отношении судьи матча, а также болельщикам, которые спустились на поле после матча, были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с нарушением закона. Было начато расследование, и Спортивному управлению Департамента полиции провинции Анкара были даны необходимые инструкции по установлению всех подозреваемых и представлению их в главную прокуратуру», — написал Тунч в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, президент «Анкарагюджю» Фарук Кока ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1). При этом в избиении судьи поучаствовал не только президент клуба, но и представители команды. Скорее всего, президент «Анкарагюджю» ударил арбитра из-за удаления своего игрока, а также из-за того, что судья добавил много времени ко второму тайму.