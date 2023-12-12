Источник: футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 18 января

Зимний отпуск футболистов московского «Спартака» продлится до 18 января, после чего игроки вернутся в расположение клуба. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, на следующий день, 19 января, игроки пройдут медицинское обследование и тестирование.

Московский «Спартак» по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Красно-белые набрали на семь очков меньше, чем за этот же период РПЛ сезона-2022/2023. Тогда «Спартак» шёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ перед зимним перерывом, набрав 37 очков.

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).