Артета рассказал, как проходит восстановление Тимбера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ходе восстановления после повреждения защитника Юрриена Тимбера. Напомним, нидерландский игрок обороны выбыл из строя после матча 1-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (2:1), в котором он получил разрыв передней крестообразной связки.

«У Тимбера всё очень хорошо. Невероятно приятно наблюдать за тем, как он работает над восстановлением изо дня в день. Но, к сожалению, он ещё долго не сможет нам помочь. Самое главное то, что он попал в подходящую команду», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Тимбер перешёл в «Арсенал» из «Аякса» минувшим летом за € 40 млн. В текущем сезоне защитник успел провести за «канониров» только два неполных матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.