«Хватит ли Сперцяну сил попросить «Ювентус» подождать?» Гурцкая о возможном уходе Эдуарда

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в итальянский «Ювентус».

«Сперцян дал неоднозначный ответ на вопрос о его будущем в «Краснодаре»? От окружения Сперцяна я понимаю, что он и летом готов был к отъезду, и сейчас.

Он обещал, что без трофея не уйдёт? Он пока никуда и не ушёл. Мне кажется, всё будет зависеть от того, кто его позовёт. Пофантазируем: придёт предложение от «Ювентуса». Хватит ли у парня сил сказать им «Подождите полгода»? Может быть, такого предложения не будет больше никогда. Если его позовёт «Специя» или «Сассуоло», наверное, он откажет. Наверное, «Краснодар» будет стараться не отпустить его, но таких игроков ломать через колено тяжело», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, 23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 18 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Первую часть сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. У преследующего «Краснодар» «Зенита» в активе на два очка меньше.