Перенесённый из-за смерти болельщика матч «Гранада» — «Атлетик» завершился вничью

Завершился перенесённый матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Гранада» и «Атлетик». Команды играли на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде. В качестве главного арбитра встречи выступал Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Гранада» сыграла вничью с «Атлетиком» со счётом 1:1.

Матч должен был завершиться ещё вчера, но игра была приостановлена на 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей из-за остановки сердца у болельщика. Единственный мяч забил на шестой минуте Иньяки Уильямс с передачи Иньиго Лекуэ. Сегодня команды продолжили игру с той же минуты. Во втором тайме, на 45-й минуте, игрок «Атлетика» Иньиго Руис забил автогол, сравня счёт. Игра так и закончилась — 1:1, ничья.

Напомним, 11 декабря был принято решение перенести матч 16-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Атлетик» из-за смерти болельщика хозяев на трибунах стадиона.

На данный момент после 16 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Гранада» располагается в зоне вылета, на 19-м месте с восемью очками. «Атлетик» после такого же количества игр находится на пятой позиции с 29 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.