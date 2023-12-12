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Фанаты нидерландской команды «Гоу Эхед Иглс» принесли на трибуну ёлку

Фанаты нидерландской команды «Гоу Эхед Иглс» принесли на трибуну ёлку
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Болельщики нидерландской команды «Гоу Эхед Иглс» принесли на трибуну своего стадиона «Де Аделаарсхорст» ёлку.

Произошло это во время матча 15-го тура нидерландской Эредивизии с «Утрехтом», где хозяйская команда проиграла со счётом 0:2. Голами отметились Виктор Йенсен после передачи Отмана Бауссайда и Барт Рамселар.

На данный момент после 15 сыгранных матчей нидерландской Эредивизии «Гоу Эхед Иглс» располагается на шестом месте с 22 очками. «Утрехт» после такого же количества проведённых игр находится на 13-й позиции с 16 очками.

При этом лидером чемпионата является ПСВ, который победил во всех матчах лиги и в своём активе имеет 45 очков. Его ближайшими преследователями являются «Фейеноорд» (35) и АЗ (33).

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