Ибрагимович отреагировал на своё возвращение в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал своё возвращение в итальянский клуб на должность операционного партнёра и старшего советника владельцев команды.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений… Моя любовь к «россонери» никогда не умрёт, и возможность стать значимой частью их будущего — это то, о чем я мог только мечтать… Я не отношусь легкомысленно к этому решению — оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана», — приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

«Милан» после 15 туров чемпионата Италии нынешнего сезона располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства «россонери» сыграют с «Монцей» на домашней арене.