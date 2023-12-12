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В «Анкарагюджю» принесли извинения за нападение президента команды на судью

Пресс-служба «Анкарагюджю» опубликовала извинения после инцидента с избиением судьи президентом клуба после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором».

«Мы опечалены инцидентом, произошедшим сегодня вечером. Приносим извинения турецкой футбольной общественности и всему спортивному сообществу за печальный инцидент, произошедший после матча с «Ризеспором» на стадионе «Эрьяман», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Напомним, после матча президент «Анкарагюджю» нанёс удар в лицо арбитру. Отметим, в избиении судьи принимал участие не только президент клуба, но и представители команды.

Матч закончился со счётом 1:1. Отметим, что в концовке игры счёт сравнял нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в составе «Ризеспора».