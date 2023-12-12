В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать футболистов из России

Член законодательного органа Саудовской Аравии Гази бин Фейсал бин Закр заявил, что местные футбольные клубы готовы приглашать российских игроков, способных выступать на высоком уровне.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты. Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.

У нас есть представители многих стран, поэтому мы открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, которые готовы выступать на хорошем уровне. Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», — приводит слова бин Закра «РИА Новости».