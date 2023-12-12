Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать футболистов из России

В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать футболистов из России
Аудио-версия:
Комментарии

Член законодательного органа Саудовской Аравии Гази бин Фейсал бин Закр заявил, что местные футбольные клубы готовы приглашать российских игроков, способных выступать на высоком уровне.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты. Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.

У нас есть представители многих стран, поэтому мы открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, которые готовы выступать на хорошем уровне. Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», — приводит слова бин Закра «РИА Новости».

Материалы по теме
«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ
Эксклюзив
«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android