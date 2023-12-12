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«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами
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«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами.

Как сообщает Sport, английский клуб заинтересован в вингере каталонского клуба Рафинье. «Манчестер Юнайтед» хочет предложить «Барселоне» обмен на английского игрока Джейдона Санчо.

Напомним, Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин сыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену. Джейдон достаточно давно не появляется на поле из-за конфликта с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

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