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Антуан Гризманн оценил шансы «Атлетико» на победу в чемпионате Испании

Антуан Гризманн оценил шансы «Атлетико» на победу в чемпионате Испании
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Испании с «Альмерией» (2:1).

«Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Главное – мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном.

За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди ещё долгий путь. Теперь нужно отдыхать и думать о матче в среду с «Лацио», – приводит слова Гризманна Marca.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 20 матчей, забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

После 16 туров «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 34 очками и матчем в запасе. Лидирует в чемпионате «Жирона» (41 очко).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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