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Губернатор Нагасаки может потерять должность из-за попытки встретиться с Роналду

Губернатор Нагасаки может потерять должность из-за попытки встретиться с Роналду
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Губернатор Нагасаки Кенго Оиси может лишиться должности из-за попытки встретиться с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По данным источника, в июле Оиси посетил товарищеский матч между «Аль-Насром» и «ПСЖ», который прошёл в Осаке. Функционера обвиняют в том, что он использовал государственные деньги, чтоб посетить матч. Также губернатор пропустил официальную встречу, чтобы присутствовать на матче.

Сам Оиси утверждает, что купил билет на свои деньги, но расходы на проживание и дорогу были взяты из государственного бюджета. Губернатор заявляет, что целью мероприятия было поговорить с Роналду о потенциальном участии в будущем рекламном мероприятии, в то время как некоторые официальные лица заявляют, что никаких договорённостей с португальским нападающим не существовало.

Сейчас поступают требования об отставке Оиси.

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