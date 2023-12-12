Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в матче с «Баварией»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его клуб способен обыграть мюнхенскую «Баварию» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

«Мы способны обыграть любого оппонента. Завтра мы должны выиграть и можем сделать это. Наша команда может показывать очень высокий уровень игры», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» состоится в этот вторник, 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. «Бавария» досрочно обеспечила себе участие в 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» для попадания в раунд плей-офф нужна только победа над мюнхенцами.

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