Криштиану Роналду сравнялся с Эрлингом Холандом по количеству голов в 2023 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году. 38-летний португалец поразил ворота «Аль-Шабаба» в четвертьфинальном матче Кубка короля Саудовской Аравии.

Таким образом, Роналду обогнал форвардов Гарри Кейна и Килиана Мбаппе, забивших по 49 мячей за клуб и сборную, и догнал нападающего Эрлинга Холанда (50 голов).

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счётом 5:2 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Аль-Халиджем», который ранее обыграл «Абху».

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 22 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач.