«МЮ» и «Барселона» могут провести обмен футболистами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство отпустить вингера Джейдона Санчо из клуба, сообщает Diario Sport.

В клубе понимают, что за футболиста сейчас никто не даст 85 млн евро, которые «МЮ» заплатил летом 2021-го «Боруссии» Дортмунд. Поэтому англичане предложили обменять Санчо на вингера «Барселоны» Рафинью Диаса.

Санчо не играет за «МЮ» с 26 августа – его отстранили от первой команды из-за конфликта с тен Хагом. В этом сезоне в его активе 3 матча.

Рафинья стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, его купили у «Лидса» за 58 млн евро. В этом сезоне он забил 2 мяча и отдал 5 голевых в 15 встречах.

Ранее сообщалось, что «Боруссии» и «МЮ» проведут переговоры по обмену Санчо на Дониэлла Малена.