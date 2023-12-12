Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» и «Барселона» могут провести обмен футболистами

«МЮ» и «Барселона» могут провести обмен футболистами
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство отпустить вингера Джейдона Санчо из клуба, сообщает Diario Sport.

В клубе понимают, что за футболиста сейчас никто не даст 85 млн евро, которые «МЮ» заплатил летом 2021-го «Боруссии» Дортмунд. Поэтому англичане предложили обменять Санчо на вингера «Барселоны» Рафинью Диаса.

Санчо не играет за «МЮ» с 26 августа – его отстранили от первой команды из-за конфликта с тен Хагом. В этом сезоне в его активе 3 матча.

Рафинья стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, его купили у «Лидса» за 58 млн евро. В этом сезоне он забил 2 мяча и отдал 5 голевых в 15 встречах.

Ранее сообщалось, что «Боруссии» и «МЮ» проведут переговоры по обмену Санчо на Дониэлла Малена.

Материалы по теме
Представители «Боруссии» и «МЮ» сегодня проведут переговоры по обмену Санчо на Малена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android