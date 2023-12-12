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Артета оценил игру ПСВ перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов

Артета оценил игру ПСВ перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с ПСВ в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Действительно впечатляет то, как они играют, последовательность, то, как они выигрывают футбольные матчи. Они были чрезвычайно доминирующими не только в этом сезоне, но и в прошлом, и огромная заслуга менеджера, тренерского штаба и игроков за то, что они сделали. Когда вы смотрите на рекорд, который у них здесь, это невероятно, поэтому завтра мы должны быть действительно хороши, чтобы победить их», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После пяти туров «Арсенал» занимает первое место в 12 очками в группе В с ПСВ (8 очков), «Лансом» (5 очков) и «Севильей» (2 очка).

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
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