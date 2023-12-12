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Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия

Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, 31-летний бразилец выбыл из строя в начале ноября, получив повреждение в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

В текущем сезоне полузащитник успел сыграть 12 матчей за «МЮ», забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Каземиро перешёл в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за команду, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей.

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