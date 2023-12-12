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Украинский журналист Вацко заявил, что Андрей Шевченко отказывается возглавить УАФ

Украинский журналист Вацко заявил, что Андрей Шевченко отказывается возглавить УАФ
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Журналист Виктор Вацко поделился информацией об одном из кандидатов в президенты УАФ, не называя его имени.

«Буквально на днях мне несколько человек, которые я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отделяют друг от друга, сказали в частном разговоре имя ещё одного кандидата на пост президента УАФ. Что, мол, Шевченко не хочет и главой станет другой человек – очень известный в украинском футболе.

Настолько известный, что мне страшно стало, я вам честно скажу. Если бы один человек мне это сказал – я бы не обратил внимания. Двое – информированные, один – влиятельный, другой – очень влиятельный, поэтому… Говорят разное. Я уже не знаю, что там у них решено и как там у них решено на горе, на Олимпе», – заявил Вацко на своём YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост главы УАФ.

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