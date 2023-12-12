Хоселу — о переходе в «Реал»: я чувствую себя как маленький ребёнок

Нападающий «Реала» Мадрид Хоселу рассказал об эмоциях после возращения в стан «Королевского клуба».

«Я чувствую себя как маленький ребёнок. То, что я здесь, меняет всё. Это мечта любого футболиста, и у меня был шанс побывать здесь в прошлом. Всегда мечтаешь вернуться домой, туда, где ко мне так хорошо относились, и это помогло мне превзойти все мои ожидания. Я рад вернуться сюда.

Вы находитесь в лучшем клубе мира, поэтому, когда вам приходится уезжать, конечно, вы испытываете тоску. Возвращение вызвало столько эмоций. Ты приходишь в лучший клуб мира, даже в академию, и всё становится по-другому. Всё стало лучше, и мы сумели добиться повышения в классе и выйти в Сегунду. Это была одна из лучших раздевалок за всю мою карьеру. Прошло много лет, много разного опыта, и я вырос как профессионал. Кроме того, у меня появилась семья, а это придаёт эмоциональной стабильности. Я очень горжусь своей карьерой и тем, что мне удалось так далеко продвинуться».

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в статусе арендованного до конца сезона-2023/2024. Сумма сделки составила € 500 тыс. Ранее нападающий выступал за «РМ Кастилья» с 2010 по 2012 год.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 20 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.