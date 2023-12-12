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Джамал Мусиала — об «Олд Траффорд»: там так много истории, всегда царила хорошая атмосфера

Джамал Мусиала — об «Олд Траффорд»: там так много истории, всегда царила хорошая атмосфера
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Олд Траффорд» — определённо стадион, на котором многие дети хотели бы играть. Там так много истории, и, когда я был моложе, на матчах «Олд Траффорд» всегда царила хорошая атмосфера. Я думаю, атмосфера будет потрясающей.

Я думаю, что у «Юнайтед» было много взлётов и падений в этом сезоне, но это определённо опасная команда, которая может навредить нам, если мы не проявим себя наилучшим образом», — приводит слова Мусиалы официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После пяти туров «Бавария» занимает первое место с 13 очками в группе А с «Копенгагеном» (5), «Галатасараем» (5) и «Манчестер Юнайтед» (4).

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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