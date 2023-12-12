Представитель Захаряна рассказал, с кем лучше всего общается Арсен в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, с кем лучше всего общается игрок в команде.

«Внутри коллектива Арсен со всеми общается, а больше всего с Тирни, который пришёл из «Арсенала», они сдружились. Коллектив суперский, там никто не обособляется.

Первые тренировки давались тяжело. Всё другое: воздух другой, трава другая. Когда он приехал на базу и почувствовал поле, понял, что и к нему надо будет адаптироваться. Но хорошо, что в руководстве очень приятные люди во всех отношениях. А в городе игроки для жителей почти боги. В первый же день, когда Арсен приехал, его уже узнавали на улицах», — заявил Голубин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.