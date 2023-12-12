Представитель Захаряна рассказал о сложностях Арсена в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о трудностях адаптации российского игрока в Испании.

«Захарян попал совершенно в другую среду ― ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен ещё и ковидом переболел. Всё это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, ― там на базе не поживёшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

Понятно, что конкуренция серьёзная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть её тяжело ― четыре человека из «Реала Сосьедад» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 15 млн.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл 15 матчей (640 минут) и отдал одну голевую передачу.