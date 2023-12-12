«Я сочувствую ему». Инсинье — об игровой форме Кварацхелии

Бывший нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о вингере неаполитанской команды Хвиче Кварацхелии, который в нынешнем сезоне не демонстрирует такую же результативность, как в прошлом.

«Я сочувствую ему, потому что я тоже был на его месте. В команде должны убедиться, что Квара комфортно себя чувствует, поскольку он главный игрок «Наполи».

У него огромное количество качеств, но за ним нужно присматривать. Я также находился в ситуациях, когда команда пропускает гол и не может потом выиграть игру. Но болельщики определённо его поддержат», — приводит слова Инсинье Football Italia.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне грузинский футболист сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 17 ассистов.