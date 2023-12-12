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Медиаклуб Broke Boys раскрыл зарплаты футболистов и тренеров. Максимум — 220 тыс. рублей

Медиаклуб Broke Boys раскрыл зарплаты футболистов и тренеров. Максимум — 220 тыс. рублей
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Один из ведущих клубов Медиалиги Broke Boys раскрыл размер зарплат футболистов и тренерского штаба. Президенты команды — Дмитрий Егоров и Артём Кузьмин («Райзен») — записали видеоролик, в котором назвали конкретные цифры.

Так, самая большая зарплата у главного тренера Игоря Звездина, который недавно был признан лучшим тренером Медиалиги. Специалист получает 220 тыс. рублей в месяц.

Вторая по величине зарплата, 150 тыс. рублей, сразу у троих футболистов, которые являются лидерами команды. Это капитан и защитник Илья Давыдов, главный бомбардир Мазур и футболист сборной Ливии Бельга.

Третью по размеру зарплату, 130 тыс. рублей, получают восемь человек, среди которых помощник главного тренера, спортивный директор и даже экс-футболист из РПЛ Антон Соснин. Зарплаты остальных футболистов колеблются от 20–30 до 120 тыс. рублей в зависимости от авторитета, вклада в игру и медийную активность игроков.

При этом интересно, что закреплённых премиальных в команде нет. Они появляются только при победе в турнире.

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