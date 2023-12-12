Агроном «Екатеринбург Арены» рассказал о состоянии газона в условиях сильного мороза

Главный агроном «Екатеринбург Арены» Павел Куприянов рассказал о состоянии газона в условиях сильного мороза. По его словам, снег создаёт естественную теплоизоляцию для травы, поэтому покрытие «засыпает» до следующего года.

«Снег создаёт необходимую естественную теплоизоляцию, холоднее чем -10 у поверхности земли не будет. Специального дополнительного покрытия для газона не нужно, чтобы не создавать благоприятных условий для развития болезней. Сном эксперты называют замедление и остановку процессов жизнедеятельности газонных трав, в этот период нет активного роста», — приводит слова Куприянова официальный телеграм-канал «Урала».

Отмечается, что процедуру пробуждения газона на «Екатеринбург Арене» агрономы начнут в конце января 2024 года — примерно за полтора месяца до первого матча календарного года.

Интересно, что сегодня, 12 декабря, по данным метеорологов, температура воздуха в Екатеринбурге составляет -30 градусов.