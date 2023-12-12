«Перестань бить Мбаппе обеими ногами!» Мартинес — об игре Ромеро в финале ЧМ-2022

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о том, что он был обеспокоен грубой игрой защитника аргентинской национальной команды Кристиана Ромеро против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время финала чемпионата мира 2022 года.

«Я знаю слабости Кути (прозвище Ромеро. — Прим. «Чемпионата»). Помню, что в финале чемпионата мира с Францией он бил Мбаппе обеими ногами. В перерыве матча я схватил его за футболку и сказал: «Если тебя удалят, то после матча я выбью из тебя всё дерьмо. Перестань так играть». Он всегда играет на грани с красной. Я беспокоюсь об этом, но это впечатляет.

У нас с Ромеро отличная связка. Я знаю его достоинства», — приводит слова Мартинеса dataref в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла Францию в послематчевой серии пенальти со счётом 4:2. В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 3:3.