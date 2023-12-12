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Бералдо, которым интересуется «Зенит», назвал свою футбольную мечту

Бералдо, которым интересуется «Зенит», назвал свою футбольную мечту
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Защитник «Сан-Паулу» Бералдо, которым интересуется «Зенит», рассказал о своей футбольной мечте. Он признался, что мечтает попасть в сборную Бразилии.

«У меня, конечно, есть мечта играть за основную сборную Бразилии. Это мечта каждого спортсмена. Я продолжу делать свою работу, чтобы однажды попасть туда», — приводит слова Бералдо UOL.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бразильского защитника в € 15 млн. Ранее футболист заявил, что оставил решение по поводу будущего своим представителям и руководству «Сан-Паулу». В СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Зенита». Сине-бело-голубые предложили за Бералдо € 18 млн, но получили отказ — «Сан-Паулу» считает, что может выручить больше денег за свою звезду.

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