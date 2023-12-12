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Советник Захаряна: пока Арсен не выучит испанский, адаптация не завершится. Сейчас ― 70%

Советник Захаряна: пока Арсен не выучит испанский, адаптация не завершится. Сейчас ― 70%
Арсен Захарян
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Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об адаптации российского футболиста в Испании.

«Пока Захарян не выучит испанский язык, адаптация не будет полноценной. Арсен активно его изучает. Клуб предоставил ему учителя, с которым Захарян занимается. Есть успехи, на бытовом уровне что-то уже понимает, футбольные термины знает. Думаю, что сейчас адаптация на уровне 60–70%. Арсен принял правила игры испанского футбола. В РПЛ у него было много времени на принятие решений, а здесь такого нет ― всё надо делать быстро, в высокой интенсивности», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Испанский клуб заплатил за российского футболиста € 13 млн.

Полностью эксклюзивное интервью с Голубиным читайте на «Чемпионате»:
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«Мы обо всём договорились, но началась СВО». Новые подробности трансферной саги Захаряна
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