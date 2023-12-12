Советник Захаряна: пока Арсен не выучит испанский, адаптация не завершится. Сейчас ― 70%

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об адаптации российского футболиста в Испании.

«Пока Захарян не выучит испанский язык, адаптация не будет полноценной. Арсен активно его изучает. Клуб предоставил ему учителя, с которым Захарян занимается. Есть успехи, на бытовом уровне что-то уже понимает, футбольные термины знает. Думаю, что сейчас адаптация на уровне 60–70%. Арсен принял правила игры испанского футбола. В РПЛ у него было много времени на принятие решений, а здесь такого нет ― всё надо делать быстро, в высокой интенсивности», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Испанский клуб заплатил за российского футболиста € 13 млн.