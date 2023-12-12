«Унион» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся берлинский «Унион» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Раде Обренович (Словения). Игра начнётся в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу группы C. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Унион» заработал два очка и расположился на последней строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. В той встрече «Реал» победил со счётом 1:0.