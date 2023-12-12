«Интер» — «Реал Сосьедад»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Игра начнётся в 23:00 мск.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 3». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Интер» заработал также 11 очков и расположился на второй строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона и не выявили победителя — 1:1.
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