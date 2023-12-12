Globe Soccer Awards назвал имена претенденток на звание лучшей футболистки года

Были объявлены имена финалисток, претендующих на получение награды лучшей футболистке года по версии Globe Soccer Awards. Списки претенденток на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претендентками на звание футболистки года являются: Айтана Бонмати («Барселона»), Линда Кайседо («Реал» Мадрид), Ольга Кармона («Реал» Мадрид), Дебинья («Канзас-Сити»), Аманда Илестедт («Арсенал»), Сэм Керр («Челси»), Асисат Ошоала («Барселона»), Фридолина Рольфё («Барселона»), Джорджия Стэнуэй («Бавария»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2022 году лучшей футболисткой года по версии Globe Soccer Awards была признана полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.