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Globe Soccer Awards назвал имена претенденток на звание лучшей футболистки года

Globe Soccer Awards назвал имена претенденток на звание лучшей футболистки года
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Были объявлены имена финалисток, претендующих на получение награды лучшей футболистке года по версии Globe Soccer Awards. Списки претенденток на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претендентками на звание футболистки года являются: Айтана Бонмати («Барселона»), Линда Кайседо («Реал» Мадрид), Ольга Кармона («Реал» Мадрид), Дебинья («Канзас-Сити»), Аманда Илестедт («Арсенал»), Сэм Керр («Челси»), Асисат Ошоала («Барселона»), Фридолина Рольфё («Барселона»), Джорджия Стэнуэй («Бавария»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2022 году лучшей футболисткой года по версии Globe Soccer Awards была признана полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

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