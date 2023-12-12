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Хабвек «Краснодара» Батчи: клуб предложил мне новый контракт, ведём переговоры

Хабвек «Краснодара» Батчи: клуб предложил мне новый контракт, ведём переговоры
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал, что ведёт переговоры о продлении действующего соглашения с клубом.

«Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведём переговоры. Увидите ли вы меня весной в «Краснодаре»? Да», — приводит слова Батчи издание «РБ Спорт».

25-летний Батчи выступает за «Краснодар» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Быки» после первой части сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая преследующий их «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с «Рубином» на домашней арене. Матч состоится 2 марта.

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