Представитель Захаряна: Арсена хотели «Милан», «Фейеноорд», «Лацио», «Страсбург»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, какие клубы хотели заполучить его клиента до переезда в Испанию.

«За него была серьёзная конкуренция. «Фейеноорд» делал «Динамо» официальное предложение, но оно не устроило клуб по цене. Прошлой зимой был «Галатасарай», от которого Арсен отказался сам, хотя здесь сумма устраивала «Динамо». По линии «Челси» снова был интерес от «Страсбурга», который принадлежит владельцам английского клуба. И ещё был интерес от «Лацио».

Я понимаю, что новости многих раздражали, но каждый день появлялся новый клуб ― такие реалии. За год до трансфера в «Сосьедад» у нас был предметный разговор с «Миланом», миланцы собирали информацию полностью: узнавали про все бытовые вещи, про футбольные. Но тогда сделке помешал тот факт, что в Италии лимит на футболистов не из ЕС», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.