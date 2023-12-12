Мостовой: главное открытие первого круга — «Краснодар». Многие хотят их победы в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какую команду считает главным открытием первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, сейчас многие в России хотят, чтобы чемпионом страны стал «Краснодар».

«Главное открытие первого круга РПЛ — «Краснодар». Мало кто мог предположить до начала сезона, что «Краснодар» уйдёт на перерыв на первом месте. Все думали, что будут в пятёрке, а «Зенит» будет лидером. При этом «Краснодар» сначала удивлял, а потом уже заслуженно стал занимать место, на котором находится. Сейчас многие на стороне «Краснодара» и хотят их победы в РПЛ», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.