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Президент Турции Эрдоган позвонил избитому арбитру и пожелал ему скорейшего выздоровления

Президент Турции Эрдоган позвонил избитому арбитру и пожелал ему скорейшего выздоровления
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил футбольному арбитру Халилу Умуту Мелеру, который подвергся нападению после матча внутреннего первенства между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее стало известно, что Федерация футбола Турции приняла решение приостановить матчи во всех лигах страны из-за избиения арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю». Функционер позднее рассказал, что хотел плюнуть судье в лицо, а не бить его.

Также сообщалось, что президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа взят под арест сотрудниками правоохранительных органов после того, как ему была оказана медицинская помощь, потребовавшаяся ему после участия в драке.

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