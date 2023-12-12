Представитель Захаряна раскрыл новые детали срыва трансфера в «Челси»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, раскрыл новые детали срыва трансфера россиянина в «Челси».

Впервые «Реал Сосьедад» конкретно заинтересовался Арсеном год назад, тогда испанцы впервые на нас вышли. Но тем летом была история с «Челси» ― абсолютно правдивая. Мы просто не успели по времени из-за сложностей с финансовыми переводами. Конечно, срыв того трансфера очень серьёзно повлиял на Арсена психологически. Он голову опустил, это его прибило, потому что трансфер правда был очень близко, Арсен почти на чемоданах сидел.

«Динамо» хотело получить деньги только через прямой перевод? Их можно понять. Они хотели получить ту сумму, которая была прописана в контракте. В Англии же деньги идут не из клуба в клуб, а через федерацию футбола. Но нам правда просто не хватило времени. За пять дней было очень тяжело всё это провернуть из-за общей ситуации, а Арсен был нужен «Челси» именно летом, а не следующей зимой», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.