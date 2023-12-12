«Сокол» объявил о назначении нового главного тренера

Бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Алексей Бага возглавил саратовский «Сокол», информирует официальный сайт клуба. Срок подписанного контракта не уточняется.

«Добро пожаловать и удачи в Саратове!» — написала пресс-служба «Сокола».

Стоит отметить, что, помимо солигорского «Шахтёра», Бага успел поработать в БАТЭ, «Жальгирисе», «Актобе» и «Сумгаите». При этом три клуба (БАТЭ, «Шахтёр» и «Жальгирис») специалист привёл к чемпионским титулам.

Напомним, ранее «Сокол» возглавлял Денис Бояринцев. В ноябре 2023 года он был отправлен в отставку. На вакантное место, по данным СМИ, рассматривалось сразу несколько кандидатов, но выбор был сделан в пользу Баги.

«Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо» — 37 очков.