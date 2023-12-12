Судья, избитый президентом «Анкарагюджю»: он кричал мне: «Я прикончу тебя!»

Футбольный судья Халил Умут Мелер, избитый президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей после матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1), рассказал о словах нападавшего во время данного инцидента.

«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», — приводит слова Мелера A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что пострадавший арбитр заявил одному из футбольных функционеров о том, что он намерен завершить свою карьеру после произошедшего. Президент «Анкарагюджю» не признал свою вину в содеянном и считает, что арбитр сам спровоцировал конфликтную ситуацию.