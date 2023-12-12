«Зенит» объявил планы на зимнюю паузу в сезоне

Пресс-служба «Зенита» опубликовала планы клуба на зимний перерыв в сезоне. Так, сейчас команда ушла в отпуск, который продлится до 11 января. С 14 января начнутся тренировочные сборы, они пройдут в Абу-Даби. После новогодних праздников футболисты пройдут медицинский осмотр.

Планируется, что в ОАЭ сине-бело-голубые будут готовиться к возобновлению сезона до 29 января. Кроме того, в Абу-Даби «Зенит» проведёт серию товарищеских матчей. С 1 по 28 февраля команда проведёт ещё одни тренировочные сборы, на этот раз в Дохе.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков в 18 матчах. Первое место занимает «Краснодар», в активе которого 38 очков.