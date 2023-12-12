Агент Божина: инициатором продления контракта должен быть «Факел»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Факела» Сергея Божина, рассказал, что воронежский клуб пока не начинал переговоры о продлении контракта с его клиентом. Действующее соглашение игрока с «Факелом» рассчитано до лета 2024 года.

«Будут ли разговоры о продлении контракта после Нового года? Посмотрим. Инициатором должен быть всё-таки клуб. Чего хочет сам Сергей? Как и любой другой, хочет играть на более высоком уровне. Это черта спортивного характера: всегда хочется улучшать свою игру. Конечно, мы будем рассматривать и другие предложения, если они появятся, и с «Факелом» будем разговаривать, не чужой клуб. Безусловно, мы будем общаться», — приводит слова Ерёмина издание «РБ Спорт».

29-летний Божин — воспитанник самарских «Крыльев Советов». За «Факел» футболист выступает с 2022 года, в нынешнем сезоне защитник провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Воронежцы после 18 туров занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.