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В ПСВ отреагировали на новость о возможных проблемах из-за сделки со «Спартаком»

В ПСВ отреагировали на новость о возможных проблемах из-за сделки со «Спартаком»
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Финансовый директор ПСВ Яп ван Баар отреагировал на новости о возможных проблемах из-за сделки с московским «Спартаком» по Гусу Тилю. Функционер подчеркнул, что спонсор «Спартака» не был внесён в европейский санкционный лист.

«Ни один из спонсоров московского «Спартака» не был внесён в «чёрный список» в Европе. Мы не сделали ничего плохого», — приводит слова ван Баара World Today News.

Напомним, нидерландский клуб заплатил за Тиля € 3 млн «Спартаку». Акциями московского клуба владеет «Лукойл», который действительно не входит в европейский санкционный лист, но зато находится в санкционном списке США. При этом деньги из России были перечислены на счёт Нидерландской федерации футбола, поэтому она тоже может попасть под удар.

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