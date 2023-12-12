Зинченко — об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошёл на пользу моей карьере

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил период своих выступлений за нидерландский ПСВ. Футболист играл за эту команду на правах аренды в сезоне-2016/2017.

«Прежде всего, это потрясающий опыт, очень важный год для моей карьеры. И, что бы ни спрашивали у меня о ПСВ, я всегда найду хорошие слова в ответ. С тех пор как я покинул ПСВ, я приезжал сюда пару раз, у меня есть здесь друзья. Для молодого игрока, каким я был в то время, это удивительное место. Всегда полный стадион, болельщики очень любят футбол. Где бы они тебя ни встретили, тебе будут рады, а это очень важно для футболиста», — приводит слова Зинченко Arseblog.

Сегодня, 12 декабря, «Арсенал» сыграет с ПСВ в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. Начало игры — в 20:45 мск.