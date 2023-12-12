Представитель Захаряна назвал российских футболистов, которыми интересуются в Европе

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, назвал российских футболистов, которыми интересуются в Европе.

«Из тех, кто может уехать и о ком со мной разговаривали европейские функционеры, ― Пиняев, Глушенков, Тюкавин. Ими интересуются в Испании? Нет, но это чемпионат из топ-5. Но эти потенциальные трансферы будут зависеть от многих факторов», — рассказал Геннадий Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.